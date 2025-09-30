DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.304 +0,1%Nas22.565 +0,4%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,68 -3,0%Gold3.827 +1,7%
UN zu Gaza-Friedensplan von Trump: Stehen für Unterstützung bereit

29.09.25 21:12 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts eines Friedensvorschlags von US-Präsident Donald Trump für ein Ende des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas haben die Vereinten Nationen erneut ihre Unterstützung für derartige Bemühungen betont.

"Wir begrüßen alle Vermittlungsbemühungen und die Vereinten Nationen stehen zur Unterstützung bereit, inklusive der Bereitstellung von humanitärer Hilfe", sagte ein UN-Sprecher vor Journalisten und Journalistinnen in New York auf eine Frage nach dem Trump-Plan. Man sei mit "unterschiedlichen Beteiligten zu verschiedenen Friedensbemühungen in Kontakt".

In dem Friedensvorschlag von US-Präsident Trump, der vom Weißen Haus veröffentlicht wurde, steht unter anderem: Wenn beide Seiten diesem Vorschlag zustimmen würden, werde der Krieg sofort beendet sein. Wie weit die konkreten Verhandlungen sind, blieb zunächst unklar./cah/DP/he