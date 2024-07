Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 43,20 GBP.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 43,20 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 43,19 GBP. Bei 43,43 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 1.249.365 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,57 GBP) erklomm das Papier am 18.06.2024. Mit einem Zuwachs von 3,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,71 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,78 EUR. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 44,58 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

