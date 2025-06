ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Unilever auf 'Positive Catalyst Watch'

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Das organische Wachstum des Konsumgüterkonzerns dürfte sich im Vergleich zum ersten Jahresviertel mit erwarteten 3,5 Prozent etwas beschleunigt haben, schrieb Celine Pannuti in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Mit Blick auf die Halbjahreszahlen vergibt sie den Aktien den Status "Positive Catalyst Watch"./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2025 / 21:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 04:15 / BST

