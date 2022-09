Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Aufschlag

Die Unilever-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 45,51 EUR. Bei 45,59 EUR erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 44,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.104 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,47 EUR) erklomm das Papier am 27.07.2022. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 6,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,40 EUR ab. Mit Abgaben von 15,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,35 GBP.

Am 26.07.2022 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.782,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.328,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 02.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 01.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,52 EUR fest.

