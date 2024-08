Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verzeichnet am Mittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 47,22 GBP.

Die Unilever-Aktie gab im London-Handel um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 47,22 GBP nach. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 47,09 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,24 GBP. Zuletzt wechselten via London 309.075 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,20 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 4,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,64 GBP.

Am 03.02.2011 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

