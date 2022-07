Unilever Aktie News: Unilever präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 14.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 45,84 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 46,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.968 Unilever-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2021 auf bis zu 51,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 16,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 38,57 GBP an.

Am 28.04.2022 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,48 Prozent auf 13.121,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.930,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Unilever-Bilanz für Q2 2022 wird am 26.07.2022 erwartet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 20.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2022 2,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

