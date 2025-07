Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagvormittag kaum verändert

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Bei der Unilever-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 45,26 GBP.

Mit einem Wert von 45,26 GBP bewegte sich die Unilever-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,34 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,23 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,27 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.882 Stück gehandelt.

Am 10.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 50,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.02.2025 auf bis zu 43,11 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 48,24 GBP angegeben.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,29 GBP. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,29 Mrd. GBP gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2025 2,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

