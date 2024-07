Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever legt am Donnerstagvormittag zu

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Unilever. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,6 Prozent auf 45,31 GBP zu.

Um 09:07 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 45,31 GBP nach oben. Die Unilever-Aktie legte bis auf 45,31 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 45,20 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 141.448 Unilever-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.07.2024 auf bis zu 45,31 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 0,00 Prozent niedriger. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,81 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 23,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,71 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 44,61 GBP.

Am 03.02.2011 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10,80 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 10,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Unilever die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,75 EUR je Aktie belaufen.

