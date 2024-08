Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochvormittag tiefer

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 47,14 GBP abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die Unilever-Aktie in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 47,14 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 47,10 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 47,19 GBP. Zuletzt wechselten 32.894 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,20 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 4,37 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,81 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,78 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,64 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. Unilever dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2024 2,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

