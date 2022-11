Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit KursVerlusten

Das Papier von Unilever befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 47,91 EUR ab. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 47,89 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.530 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 48,47 EUR erreichte der Titel am 27.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,16 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,40 EUR am 11.03.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 21,60 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 41,41 GBP.

Unilever ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig wurden 15.800,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 13.451,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Unilever am 02.02.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 01.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Deo, Eis und Waschmittel: Hinter diesen Produkten steckt Unilever

Unilever-Aktie unentschlossen: Unilever mit starkem dritten Quartal - Umsatzprognose erhöht

Unilever-Aktie legt zu: Vorstandschef Jope will Ende 2023 ausscheiden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com