Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Unilever zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 49,29 GBP zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 49,29 GBP zu. Die Unilever-Aktie legte bis auf 49,37 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,27 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 144.528 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,13 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 36,81 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,33 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,78 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,34 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Unilever.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

