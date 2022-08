Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagmittag stabil

Zum Vortag unverändert notierte die Unilever-Aktie um 12:22 Uhr im XETRA-Handel bei 46,38 EUR. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,56 EUR an. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 46,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.261 Unilever-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,47 EUR) erklomm das Papier am 27.07.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 4,32 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 17,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,86 GBP.

Unilever ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.782,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 01.02.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,50 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Breites Sortiment: Diese Marken gehören zu Colgate-Palmolive

Unilever-Aktie höher: Unilever rechnet für 2022 mit stärkerem Umsatzwachstum

Droht der große Aktien-Crash? 10 Experten und ihre Prognosen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever plc

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock