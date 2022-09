Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zieht am Vormittag an

Um 09:22 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 45,84 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 45,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 45,13 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Frankfurt 220 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 27.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,42 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,34 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.03.2022 Kursverluste bis auf 39,49 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,68 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 26.07.2022 vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.328,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.782,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 01.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2022 2,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

