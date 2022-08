United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 24,64 EUR abwärts. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,45 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,81 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.100 Stück gehandelt.

Bei 37,67 EUR markierte der Titel am 26.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 34,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 24,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.08.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 1,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 39,40 EUR.

Am 12.05.2022 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.443,70 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.383,40 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 16.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

United Internet-Aktie dreht ins Plus: United Internet punktet bei Kundenverträgen - Neues Regelwerk belastet 1&1

Ausblick: United Internet stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: United Internet öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG

Bildquellen: A. Hesse