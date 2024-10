United Internet Aktie News: United Internet am Freitagnachmittag höher

So bewegt sich United Internet

Die Aktie von United Internet zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 19,06 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 19,06 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,10 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 46.612 United Internet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,06 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 31,48 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,76 EUR am 05.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 17,31 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,492 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,67 EUR aus.

Am 08.08.2024 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,49 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,919 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

