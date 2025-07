United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Vormittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 25,04 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 25,04 EUR. Die United Internet-Aktie sank bis auf 25,00 EUR. Bei 25,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 3.848 United Internet-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 0,96 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 41,77 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2024 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,692 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je United Internet-Aktie an.

United Internet veröffentlichte am 12.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1,64 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,25 EUR fest.

