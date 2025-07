United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Dienstagmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 25,42 EUR.

Um 11:40 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 25,42 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 25,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,32 EUR. Zuletzt wechselten 58.700 United Internet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 1,81 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 74,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,671 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,33 EUR.

Am 12.05.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,57 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,64 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Am 30.07.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

