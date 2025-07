Marktüberblick: DHL-Aktie unter Druck

Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag die positiven Vorzeichen. Der DAX kletterte um 1,03 Prozent auf 24.217 Punkte und machte damit das Vortagesminus wett. MDAX und TecDAX rückten um 0,47 respektive 1,30 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 65 Gewinner und 35 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 54 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,62 Punkte auf 17,35 Zähler. Stärkste Sektoren waren Software (+1,79%) und Banken (+1,67...

Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag die positiven Vorzeichen. Der DAX kletterte um 1,03 Prozent auf 24.217 Punkte und machte damit das Vortagesminus wett. MDAX und TecDAX rückten um 0,47 respektive 1,30 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 65 Gewinner und 35 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 54 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,62 Punkte auf 17,35 Zähler. Stärkste Sektoren waren Software (+1,79%) und Banken (+1,67%). Sehr schwach tendierten Chemiewerte (-2,05%) und Transporttitel (-1,98%). Rheinmetall belegte mit einem Anstieg um 3,46 Prozent nachrichtenlos die DAX-Spitze. DHL (Deutsche Post) verlor am unteren Ende des Indextableaus 2,74 Prozent. Das Papier litt unter schwachen Vorgaben vom Wettbewerber UPS.

An der Wall Street ging es für den Dow um 0,46 Prozent abwärts auf 44.633 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,21 Prozent auf 23.308 Zähler. An der NYSE gab es 1.405 Kursgewinner und 1.366 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog indes mit 59 Prozent. 88 neuen 52-Wochen-Hochs standen 25 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar blieb im Erholungsmodus. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,32 Prozent tiefer bei 1,1552 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte derweil um neun Basispunkte auf 4,33 Prozent ab und rutschte damit unter ihre steigende 200-Tage-Linie auf ein Mehrwochentief. Gold legte an der Comex 0,37 Prozent auf 3.322 Punkte zu. Der Preis für WTI-Öl sprang um 3,91 Prozent auf 69,32 USD. Der Rohstoff profitierte von der Ankündigung des US-Präsidenten in zehn Tagen Zölle und andere Maßnahmen gegen Russland zu verhängen, falls keine Fortschritte zur Beendigung des Ukraine-Krieges erzielt würden.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,26 Prozent fester bei 207,22 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,15 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.253) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die BIP-Daten aus Deutschland und den USA sowie auf den ADP-Arbeitsmarktbericht in den USA. Um 20.00 Uhr MESZ verkündet die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung (PK: 20.30 Uhr). Es wird allgemein erwartet, dass die Fed ihren Leitzins unverändert lässt. Unternehmensseitig gibt es eine Flut an Geschäftszahlen unter anderem von BASF, Mercedes-Benz, Siemens Healthineers, adidas, Symrise, Porsche AG, Airbus, HSBC, UBS, Banco Santander, GE Healthcare und Kraft Heinz.

“Physical AI” verschiebt den Fokus von klassischer Robotik hin zu autonomen Systemen wie Robotaxis und humanoiden Robotern. Das Marktpotenzial wird auf bis zu 10 Millionen Einheiten bis 2030 und über 1 Milliarde bis 2050 geschätzt. KI fungiert als Katalysator für diese Entwicklung, während innovative Technologien die Fortschritte beschleunigen. Humanoide Roboter könnten als zukünftiger Megatrend signifikante Veränderungen in verschiedenen Branchen mit sich bringen. Erfahren Sie hier mehr über die Chancen und Herausforderungen dieser spannenden Entwicklung.

