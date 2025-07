DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Mittwochvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 39,88 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 39,88 EUR. Bei 40,03 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,62 EUR. Bisher wurden heute 87.338 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 11,01 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 22,37 Prozent wieder erreichen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,00 EUR aus.

Am 30.04.2025 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 20,81 Mrd. EUR gegenüber 20,25 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.08.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,04 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

