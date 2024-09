United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag freundlich

Kurs der United Internet

Die Aktie von United Internet zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 19,08 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 19,08 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.441 United Internet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 23,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,76 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 17,40 Prozent sinken.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,497 EUR je United Internet-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,92 EUR an.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,73 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,54 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,49 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 18.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,01 EUR je Aktie belaufen.

