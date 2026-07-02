UPDATE/TABELLE/US-Automobilabsatz - 2. Quartal 2026
Werbung
(NEU: BMW, Ford, Nissan)
===
2. Quartal 2026 2025 Veränderung
gg Vorjahr
BMW
- Marke BMW 102.713 90.884 +13%
Werbung
- Marke Mini 7.456 7.616 -2,1%
STELLANTIS 328.284 309.973 +6%
FORD 549.200 612.095 -10,3%
GENERAL MOTORS 714.896 746.588 -4,2%
TOYOTA 673.971 k.A. +1,1%
NISSAN 242.741 221.441 +9,6%
HYUNDAI 245.180 235.726 +4%
k.A. = keine Angabe
- Zahlen absolut.
===
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha
(END) Dow Jones Newswires
July 02, 2026 14:18 ET (18:18 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.Werbung
Werbung