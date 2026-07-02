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UPDATE/TABELLE/US-Automobilabsatz - 2. Quartal 2026

(NEU: BMW, Ford, Nissan)

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2. Quartal 2026 2025 Veränderung

gg Vorjahr

BMW

- Marke BMW 102.713 90.884 +13%

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- Marke Mini 7.456 7.616 -2,1%

STELLANTIS 328.284 309.973 +6%

FORD 549.200 612.095 -10,3%

GENERAL MOTORS 714.896 746.588 -4,2%

TOYOTA 673.971 k.A. +1,1%

NISSAN 242.741 221.441 +9,6%

HYUNDAI 245.180 235.726 +4%

k.A. = keine Angabe

- Zahlen absolut.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2026 14:18 ET (18:18 GMT)

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