US-ZOLL-BLOG/EU billigt Plan Exportförderung von Wein und Spirituosen

EU billigt Plan Exportförderung von Wein und Spirituosen in die USA

Die Europäische Kommission hat eine mit 5 Milliarden Euro ausgestattete französische Rückversicherungsregelung für Exportkredite im Handel mit den USA genehmigt, die die Ausfuhr von Wein und Spirituosen in die USA erleichtern soll. Die nach den EU-Beihilfevorschriften genehmigte Regelung ermöglicht den Export über einen Rückversicherungsmechanismus, der kommerzielle und/oder politische Ausfallrisiken im Zusammenhang mit Zahlungsverpflichtungen bei Ausfuhrgeschäften versichert, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Die Regelung ist vom 8. Mai bis zum 8. Juli in Kraft und ermöglicht Exporteuren von Wein und Spirituosen, Lagerbestände in die USA auszuführen, bevor die angekündigten neuen Zölle in Kraft treten.

Trump und Kanadas Premierminister Carney treffen sich am Dienstag

Ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem kanadischen Premierminister Mark Carney ist nach Angaben eines hochrangigen Beamten für kommenden Dienstag geplant, um Vorgespräche über einen neuen bilateralen Wirtschafts- und Sicherheitspakt aufzunehmen. Trump sagte diese Woche, er erwarte ein Treffen zwischen den beiden Regierungschefs in der kommenden Woche.

China: Sind offen für Verhandlungen mit den USA

China erwägt Verhandlungen mit den USA, um einen Handelskrieg zu verhindern. Washington müsse aber mit konkreten Maßnahmen Aufrichtigkeit bewiesen. Ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums sagte, China prüfe derzeit wiederholte Aussagen und Botschaften von US-Vertretern, die "ihre Bereitschaft zu Verhandlungen mit China über Zölle ausgedrückt haben". Chinas Position sei konsequent. "Wenn Sie kämpfen wollen, werden wir bis zum Ende kämpfen, wenn Sie reden wollen, steht unsere Tür weit offen", so der Sprecher. "Wenn die USA reden wollen, sollten sie ihre Aufrichtigkeit zeigen und bereit sein, ihre fehlerhaften Handlungen zu korrigieren und einseitige Zölle aufzuheben." Das Ministerium machte keine Angaben dazu, wann tatsächlich Gespräche stattfinden könnten.

