DAX23.598 -1,0%Est505.659 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -8,7%Nas23.227 -0,6%Bitcoin72.609 -6,9%Euro1,1630 +0,3%Öl63,33 +0,2%Gold4.236 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Airbus 938914 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Wall Street tiefer -- Qualitätsmängel bei Airbus A320-Jets -- Bitcoin, HUGO BOSS, DroneShield, BYD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Palantir, Siemens Energy, TKMS, VW im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Etsy, Pinterest & Co: Diese Aktien hatte Paul Singers Hedgefonds Elliott im dritten Quartal 2025 im Depot Etsy, Pinterest & Co: Diese Aktien hatte Paul Singers Hedgefonds Elliott im dritten Quartal 2025 im Depot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!

USA: ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie trübt sich unerwartet ein

01.12.25 16:28 Uhr

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im November unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 0,5 Punkte auf 48,2 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen mit einem Anstieg auf 49,0 Punkte gerechnet. Der ISM-Index liegt damit noch deutlicher unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität.

Wer­bung

Verschlechtert hat sich der Unterindex für Beschäftigung. Er bleibt auch deutlich unter der Wachstumsschwelle. Auch der Auftragsindex gab nach. Der Indikator für bezahlte Preise legte hingegen auf hohem Niveau zu./jsl/mis