DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,25 -2,9%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin94.722 -0,8%Euro1,1817 +0,1%Öl67,93 +2,1%Gold3.765 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche vz. PAG911 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: Dow schließt leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie schießt nach Analysten-Upgrade nach oben: Kurszielverdopplung möglich? Plug Power-Aktie schießt nach Analysten-Upgrade nach oben: Kurszielverdopplung möglich?
NEL-Aktie nach Verlusten mit Kurssprung - Indexausschluss belastet nur kurzzeitig NEL-Aktie nach Verlusten mit Kurssprung - Indexausschluss belastet nur kurzzeitig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

USA kritisieren Sicherheitsratssitzung zu Gaza

23.09.25 21:47 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Vereinigten Staaten haben im UN-Sicherheitsrat kritisiert, dass viele andere Länder seit Kurzem Palästina als unabhängigen Staat anerkennen. Eine Nahostkonferenz vor den Vereinten Nationen am Montag habe sich lediglich an ein Publikum in den eigenen Ländern gewandt, erklärte der neue UN-Botschafter der USA, Mike Waltz. "Aber sie wird den tragischen Krieg in Gaza verlängern und sie wird das Leid verlängern", meinte er. "Hamas ist heute gestärkt."

Wer­bung

UN-Generalsekretär António Guterres hatte zuvor die Konferenz begrüßt. Dabei hatten Länder wie Frankreich, Belgien und Luxemburg die Unabhängigkeit Palästinas anerkannt. Nationen wie Großbritannien, Australien und Kanada hatten ihre bereits am Wochenende bekanntgewordenen Pläne dazu bestätigt. "Inmitten der Dunkelheit ist das ein Funken Hoffnung", sagte Guterres.

Auch andere Länder bekundeten im Sicherheitsrat klar ihre Solidarität mit Palästina und den Menschen im Kriegsgebiet. "Gaza ist eine menschengemachte Katastrophe", sagte Sloweniens Außenministerin Tanja Fajon. Die Lage dort sei bestimmt von "Tod und Verzweiflung". Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen forderte, dass Israel seine Politik ändere und mahnte: "Der Krieg in Gaza muss enden."

US-Botschafter Waltz beschwerte sich zudem, dass die Rats-Sondersitzung für Dienstag angesetzt wurde. Dies sei im jüdischen Kalender in diesem Jahr der wichtige Neujahrstag Rosch Haschana und man habe mit der Terminierung sichergestellt, dass Israel nicht teilnehmen könne. "Das ist ein Zeichen dafür, wie diesem Rat die Schau immer wieder wichtiger ist, als ernsthaft Frieden voranzubringen.", sagte er./cfa/DP/men