Valneva Aktie News: Valneva gibt am Vormittag nach

Das Papier von Valneva befand sich um 24.05.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,8 Prozent auf 11,05 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Valneva-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,99 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,27 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1.615 Valneva-Aktien.

Am 30.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Valneva-Aktie damit 63,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 9,01 EUR fiel das Papier am 16.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,61 Prozent würde die Valneva-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,75 EUR für die Valneva-Aktie aus.

Valneva veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Valneva -0,30 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Valneva in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 23,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Experten kalkulieren am 08.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Valneva.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,934 EUR je Valneva-Aktie.

