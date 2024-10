Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Dienstagvormittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 1,47 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere um 09:02 Uhr 2,7 Prozent. Die Varta-Aktie legte bis auf 1,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,49 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 17.894 Varta-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,13 EUR) erklomm das Papier am 17.11.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 1.542,61 Prozent zulegen. Am 19.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 48,26 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 14.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR gegenüber -0,93 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 215,06 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,22 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,295 EUR je Varta-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie verliert deutlich: Kleinanleger wollen an Sanierung beteiligt werden

Varta-Aktie mit Gewinnen: Weitere Einigung in Sanierungsverfahren erzielt

Varta-Aktie tief in der Krise: Varta-Kleinanleger werden wohl einen Totalverlust erleiden - oder?