Varta Aktie News: Varta tendiert am Freitagvormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Varta. Zuletzt ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 2,14 EUR.

Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 1,4 Prozent auf 2,14 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Varta-Aktie ging bis auf 2,00 EUR. Bei 2,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 70.081 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,13 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 91,13 Prozent niedriger. Am 25.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,41 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 34,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Varta-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,25 EUR je Varta-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 14.11.2023 vor. Das EPS lag bei -0,13 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 215,06 Mio. EUR – ein Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Varta am 12.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Varta.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Aktie aus.

