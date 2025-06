Veränderung in der Geschäftsleitung der GKB

Graubündner Kantonalbank / Schlagwort(e): Personalie

Wer­bung Wer­bung Medienmitteilung vom 24. Juni 2025 (Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR) Pascal Pernet, Leiter Märkte und Mitglied der Geschäftsleitung, verlässt die Graubündner Kantonalbank (GKB) per Ende Oktober 2025, um sich beruflich neu zu orientieren. Der Prozess zur Regelung der Nachfolge wird umgehend eingeleitet. Pascal Pernet stiess im Januar 2023 zur GKB und hat im April 2023 die Geschäftseinheit Märkte übernommen. Diese mit rund 500 Mitarbeitenden grösste Einheit der GKB verantwortet die ganzheitliche Beratung sämtlicher Kundensegmente und umfasst die 10 Regionalsitze sowie die strategischen Bereiche Privatkunden & Hypotheken, Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und das Private Banking. Im November 2025 wird Pernet seine neue Funktion als Head Private Banking und Geschäftsleitungsmitglied der LGT Bank Schweiz antreten. Wer­bung Wer­bung «Der Entscheid ist mir nicht leichtgefallen. Ich erlebe die GKB als vorbildliche Arbeitgeberin und bin dankbar für die positiven Erfahrungen, die kollegiale Zusammenarbeit sowie die Möglichkeit, diverse Projekte für die GKB mit einem hervorragenden Team voranzutreiben», sagt Pascal Pernet. «Nach reiflicher Überlegung bin ich aber zum Schluss gekommen, dass die neue Aufgabe in einem internationalen Umfeld eine attraktive Chance darstellt, die ich ergreifen möchte», so Pernet weiter. «Wir bedauern diesen Schritt von Pascal sehr, haben aber Verständnis für seinen Entscheid», sagt GKB CEO Daniel Fust. «In seiner Zeit bei der GKB hat Pascal viele wichtige Projekte, wie etwa die Marktbearbeitungsstrategie, vorangetrieben. Wir danken ihm für sein grosses Engagement für die Bank und wünschen ihm alles Gute für seine berufliche und private Zukunft», so Fust weiter. Pascal Pernet wird die GKB bis zu seinem Austritt weiterhin unterstützen sowie eine sorgfältige Übergabe sicherstellen. Der Nachfolgeprozess wird umgehend in die Wege geleitet. Über die Nachfolge wird die GKB zu gegebener Zeit informieren. Kontakt:

Thomas Müller

thom.mueller@gkb.ch

Telefon +41 81 256 83 11



Gianna Meier

gianna.meier@gkb.ch

Telefon +41 81 256 83 25



Graubündner Kantonalbank, Postfach, 7001 Chur | medien@gkb.ch / gkb.ch/medien

Die Graubündner Kantonalbank bietet alles, was eine moderne Universalbank ausmacht – für Privatpersonen, die Wirtschaft und die öffentliche Hand. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Chur ist an über 40 Standorten in Graubünden vertreten. Mit rund 1’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die GKB eine der grössten Arbeitgeberinnen im Kanton. Ihre Verbundenheit mit Graubünden bringt sie auf vielfältige Weise zum Ausdruck. Nebst ihren wirtschaftlichen Aktivitäten engagiert sich die Bank über ihr Sponsoring, ihren Engagement-Fonds, ihre Kunstsammlung sowie über ihre Freiwilligenarbeit.



Die GKB verfügt über Mehrheitsbeteiligungen an der Privatbank Bellerive AG und der Albin Kistler AG. Zudem ist sie Alleinaktionärin der BZ Bank Aktiengesellschaft. Der GKB Partizipationsschein ist seit 1985 börsenkotiert. Am Geschäftsergebnis 2024 partizipierte der Kanton Graubünden inkl. Abgeltung der Staatsgarantie mit 103.7 Millionen Franken (report.gkb.ch).

