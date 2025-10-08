DAX24.483 +0,4%Est505.634 +0,4%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,98 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,10 +0,6%Gold4.037 +1,3%
VERMISCHTES: Kanal von Korinth wird erneut gesperrt

08.10.25 09:32 Uhr

ATHEN (dpa-AFX) - Der hauptsächlich für den Tourismus bedeutende Kanal von Korinth zwischen dem griechischen Festland und der Halbinsel Peloponnes wird wegen umfangreicher Reparaturarbeiten an den Uferhängen erneut geschlossen. Nach Angaben der Betreiberfirma soll die Wasserstraße ab dem 14. Oktober 2025 vollständig für den Schiffsverkehr gesperrt werden. Anschließend soll die letzte Phase der Hangsanierung beginnen.

Bereits 2023 war der Kanal wegen einstürzender Hänge für längere Zeit geschlossen worden. Der genaue Termin für die Wiedereröffnung stehe noch nicht fest, teilte die Direktion des Kanals weiter mit.

Der rund 6,3 Kilometer lange Kanal ist eine der bekanntesten Touristenattraktionen Griechenlands. Die Wasserstraße mit ihren bis zu 85 Meter hohen Felswänden verkürzt die Seeroute zwischen Ionischem Meer und Ägäis erheblich, weil man nicht um die ganze Peloponnes herumfahren muss. Allerdings geht es nur bei Schiffen mit weniger als 17 Metern Breite. Eröffnet wurde der Kanal am 25. Juli 1893.

Antike Vorläufer: Der Diolkos als geniale Lösung

Schon in der Antike gab es den Wunsch, die Landenge von Korinth für den Schiffsverkehr zu überwinden. Ein tatsächlicher Kanalbau gelang damals zwar nicht, aber man entwickelte eine beeindruckende technische Alternative: Den Diolkos, eine Steinstraße mit eingelassenen Rillen, über die Schiffe auf Wagen oder Schlitten quer über die Landenge gezogen wurden - also eine Art antike Schlepp- oder Rollstraße. Sie verlief auf einer Länge von etwa sechs Kilometern und verband den Golf von Korinth im Westen mit dem Saronischen Golf im Osten./tt/DP/mis