Investieren in Hypes oder Trends

Die interessantesten Geschichten versprechen die höchsten Renditen. Das Streben nach hohen Gewinnen und glasklaren Erfolgsgeschichten führt viele Anleger immer wieder auf unsichere Pfade und nicht immer zum Ziel.

Ich habe in den vergangenen Jahren die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, vor der Investition die Frage zu stellen, ob es sich bei der Betrachtung eines Segmentes oder einer Aktie um die Phase eines Hypes oder eines langfristig tragfähigen Trends handelt. Die Gewinnchancen bei gehypten Segmenten sind ungleich größer, aber das Verlustrisiko ebenso. Mir ist es wichtig, hier trennscharf zu agieren. Investitionen in Hypes haben einen kurzfristigen, spekulativen Charakter und sollten stetes mit einem festgelegten Budget in Relation zum Gesamtvermögen eingegangen werden.

Unterscheidung zwischen Hype und Trend

Es ist nicht immer einfach, die Differenzierung zwischen einem Hype und einem Trend hinzubekommen. An den Einschätzungen zu den Entwicklungen rund um das Thema künstliche Intelligenz beispielsweise, scheiden sich aktuell die Geister. Der Trend im Rahmen der Entwicklung und den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz ist nicht wegzudiskutieren. Die technischen Perspektiven und die betriebswirtschaftlichen Effekte werden gigantisch sein. Aber wer wird dauerhaft von den beteiligten Unternehmen Nutznießer sein?

Ist es gerechtfertigt, dass eine einzelne Aktie wie zum Beispiel NVIDIA nur in diesem Jahr 265 Prozent zugelegt hat und nur, weil das Unternehmen unter anderem Komponenten fertigt, die im Bereich der künstlichen Intelligenz genutzt werden? Durch diesen Anstieg ist NVIDIA zum wertvollsten, börsennotierten Unternehmen der Welt aufgestiegen und notiert nahe dem 50-fachen des Jahresgewinns. Meine Einschätzung: ganz klar HYPE! Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich sage nicht, dass eine Aktie wie NVIDIA nicht weiter steigen wird. Fest steht aus meiner Sicht aber auch, dass die Bewertung und die Fallhöhe überdurchschnittlich hoch sind. Ich rate dazu, das Segment der Investitionen mit Bezug zur künstlichen Intelligenz nicht ausschließlich auf NVIDIA zu fokussieren und auch das Risikobudget für diese Branche im Auge zu behalten, um die Bildung von Klumpenrisiken zu vermeiden.

Welche Trends sind aktuell beachtenswert?

Die Technologiebranche ist und bleibt interessant und aussichtsreich. Dieser Trend läuft bereits seit einigen Jahren und wird auch weiter andauern. Die Bewertung ist im Blick zu behalten.

Kreislaufwirtschaft

Ganz klassische Investitionen in Industrieunternehmen, die sich auf die Kreislaufwirtschaft fokussieren sind ein Trend, der bereits seit Jahren läuft. Ganz gleich, ob es Recycling- oder Pfandsysteme sind, die Wiederverwendung bereits geförderter Rohstoffe oder die Verlängerung der Lebensdauer von Produkten. Die Bedeutung dieser Branche nimmt stetig zu. Durch das gestiegene Umweltbewusstsein und die Verantwortung für die knappen Rohstoffe auf unserem Planten macht dieses Segment losgelöst von irgendwelchen Konjunkturzahlen interessant. In diesem Jahr haben derartige Investitionen beispielweise einen Zuwachs von gut elf Prozent erzielen können. Für vermeintlich langweilige Industrieunternehmen in einer Phase der konjunkturellen Schwäche recht ordentlich. Auch in den vergangenen fünf Jahren lagen die Jahresergebnisse im Durchschnitt stets über zehn Prozent Zuwachs pro Jahr.

Smart Grid

Ins Deutsche übersetzt bedeutet dies "intelligente Stromnetze". Ganz gleich, aus welcher Quelle der Strom kommt, gewinnt der Ausbau intelligenter Stromnetze kontinuierlich größere Bedeutung. Die Unternehmen, denen es gelingt den produzierten Strom effizient und ohne bzw. mit minimalen Leistungsverlust zu speichern, zu transportieren oder zu verbrauchen, haben eine Schlüsseltechnologie inne, die gerade in Zeiten teurer und knapper Energie immer wichtiger wird. Die Unternehmen produzieren Industriegüter, wie beispielweise Kondensatoren, Stromspeicher, thermische Kabel, Turbinen etc.. Durch geschickte Investitionen in diesen Sektor sind in diesem Jahr Zuwächse von über 18 Prozent erzielt worden. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Jahre waren im Durchschnitt immer zweistellig im Plus.

Infrastruktur Asien/Pazifik

Der Ausbau der Infrastruktur in der Wirtschaftszone RCIP und zur Sicherung derer Handelsbeziehungen hat vor einigen Jahren unter dem Projekt "Neue Seidenstraße" begonnen und wird mit Akribie und hoher Umsetzungsgeschwindigkeit weiterentwickelt. Aufgrund der hohen Bevölkerungszahlen und der permanent steigenden wirtschaftlichen Bedeutung lohnt es sich, in die beteiligten Unternehmen zu investieren. Dieser Trend hat bereits begonnen und wir seine wahre Dynamik noch entfalten. In diesem Jahr war in diesem Anlagesegment bereits ein Zuwachs von knapp 21 Prozent zu erzielen. Diese Trends sind lediglich einige Beispiele. Grundsätzlich ist es immer wichtig, Basisinvestitionen in Ländern, Branchen und Trends zu tätigen. Aus diesen Bausteinen sollte ein stabiles Depot mit hervorragenden Zukunftsaussichten gebaut werden. Dabei hilft immer wieder die Frage: handelt es sich um einen Trend oder um einen Hype?

Also: Butter bei die Fische!

von Heiko Löschen Vermögensverwalter der GSP asset management GmbH in Münster

