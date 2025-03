Ist KI der bessere Anlageberater?

Vermögensverwalter-Kolumne

Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Finanzbranche rasant. Immer mehr Banken und Vermögensverwalter setzen auf automatisierte Systeme, um Anlageentscheidungen zu treffen. Auch für Privatanleger wird das Thema immer relevanter. Robo-Advisors und KI-gestützte Fonds versprechen günstigere, schnellere und objektivere Investmentstrategien. Doch kann eine Maschine wirklich bessere Anlageentscheidungen treffen als ein erfahrener Finanzberater? Und welche Risiken bringt die Technologie mit sich?

KI-gestützte Anlageberatung basiert auf Algorithmen, die Finanzdaten analysieren und Handlungsempfehlungen ableiten. Robo-Advisors arbeiten mit vorgegebenen Regeln: Der Nutzer beantwortet Fragen zu seinen Zielen und seiner Risikobereitschaft, und das System stellt ein passendes Portfolio zusammen. Allerdings lernen diese Programme nicht eigenständig dazu. Sie sind also streng genommen keine echte KI. Fortschrittlichere KI-Modelle gehen einen Schritt weiter. Sie erkennen Muster in Marktdaten, analysieren Nachrichten und passen Anlagestrategien flexibel an. Während klassische Systeme nach festen Vorgaben arbeiten, können lernende Algorithmen eigenständig Entscheidungen optimieren. Besonders in der Erkennung von Trends und der Verarbeitung großer Datenmengen haben sie klare Vorteile.

Wer­bung Wer­bung

KI vs. menschlicher Anlageberater: Wer hat die Nase vorn?

In bestimmten Bereichen ist KI bereits heute dem Menschen überlegen. Sie kann riesige Datenmengen in Sekunden analysieren, bleibt dabei emotionslos und arbeitet rund um die Uhr. Während menschliche Berater auf ihre Erfahrung und Intuition setzen, trifft KI ihre Entscheidungen auf Basis statistischer Wahrscheinlichkeiten. Vor allem bei der reinen Zahlenanalyse ist das ein Vorteil. Doch ein Finanzberater leistet mehr als nur Datenauswertung. Er versteht die individuelle Lebenssituation seiner Kunden, erkennt emotionale Faktoren und kann Anleger durch turbulente Zeiten begleiten. Gerade in Krisen kann ein persönliches Gespräch helfen, Fehler wie überstürzte Verkäufe zu vermeiden. Letztlich hängt es vom Einsatzbereich ab. Bei standardisierten Anlagestrategien und datenbasierten Analysen hat KI die Nase vorn. Geht es um individuelle Finanzplanung oder den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen, bleibt der Mensch unersetzlich. Viele Experten sehen daher die Zukunft in hybriden Modellen, bei denen KI den Berater unterstützt, aber nicht ersetzt.

Sind KI-gesteuerte Fonds eine Revolution oder nur ein Hype?

KI findet nicht nur in der Beratung Anwendung, sondern auch in der Vermögensverwaltung. Fonds, die auf maschinelles Lernen setzen, versprechen höhere Renditen durch datengetriebene Anlagestrategien. Große Hedgefonds wie Two Sigma oder Renaissance Technologies nutzen bereits seit Jahren KI-gestützte Algorithmen für den Handel. Allerdings sind die Erfolge gemischt. Während einige Fonds zeitweise überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, bleiben langfristige, stabile Überrenditen bislang aus. Zudem sind die Strategien oft intransparent. Anleger wissen nicht genau, nach welchen Kriterien ihre Investments ausgewählt werden. Für Privatanleger bleibt daher Vorsicht geboten: Nicht jedes "KI-Produkt" hält, was es verspricht.

Wer­bung Wer­bung

Chancen und Risiken für Anleger

Die Automatisierung bringt einige Vorteile mit sich. KI kann Kosten senken, Anlageentscheidungen beschleunigen und durch datenbasierte Analysen bessere Investitionsmöglichkeiten aufzeigen. Vor allem disziplinierte Strategien ohne emotionale Einflussfaktoren sind ein großer Pluspunkt. Anleger, die auf KI setzen, profitieren zudem von einer objektiven, konsistenten Entscheidungsfindung. Doch es gibt auch Schattenseiten. Ein zentrales Problem ist die fehlende Transparenz vieler KI-Modelle. Anleger verstehen oft nicht, warum ein Algorithmus eine bestimmte Entscheidung trifft. Zudem gibt es keine Garantie, dass maschinelle Analysen immer richtig liegen. Märkte bleiben unberechenbar. Regulatorische Unsicherheiten und Datenschutzfragen spielen ebenfalls eine Rolle. Zudem hängt die Qualität der KI stark von den Daten ab, mit denen sie gefüttert wird. Verzerrte oder fehlerhafte Daten können zu falschen Investmententscheidungen führen.

Wird KI den Finanzberater ersetzen?

Künstliche Intelligenz kann die Geldanlage effizienter und zugänglicher machen. Sie ist schnell, kostengünstig und analytisch präzise. Doch sie stößt an Grenzen, wenn es um individuelle Beratung, emotionale Intelligenz und langfristige Kundenbeziehungen geht. Individuelle Vermögensverwaltung und Finanzplanung ist mehr als reine Zahlenauswertung. Sie erfordert ein tiefes Verständnis für persönliche Ziele, Lebensumstände und individuelle Bedürfnisse. Ein erfahrener Berater kann dabei helfen, langfristige Strategien zu entwickeln, Steueroptimierungen vorzunehmen oder komplexe Vermögensverhältnisse zu managen. Gerade in unsicheren Zeiten ist persönliche Beratung oft entscheidend, um Anleger emotional zu begleiten und Panikreaktionen zu vermeiden. Für Privatanleger können KI-gestützte Lösungen eine sinnvolle Ergänzung sein, ersetzen derzeit aber nicht die menschliche Expertise. Wer sich für KI-basierte Anlageprodukte interessiert, sollte sich gut informieren und kritisch hinterfragen, wie die Entscheidungsprozesse funktionieren. Die besten Ergebnisse erzielt, wer moderne Technologien mit bewährten Anlagestrategien kombiniert und die Stärken beider Welten nutzt.

Wer­bung Wer­bung

Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Ihren Meinungen und Online-Anlagestrategien finden Sie auf https://www.v-check.de/

von Markus Richert, CFP® und Seniorberater Vermögensverwaltung bei der Portfolio Concept Vermögensmanagement GmbH in Köln

Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Ihren Meinungen und Online-Anlagestrategien finden Sie auf https://www.v-check.de/



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.