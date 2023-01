Warum 2023 wieder ein Aktienjahr wird!

Natürlich gibt es für die Börsen immer noch genügend Belastungsfaktoren wie den Krieg in der Ukraine, die extrem hohe Inflation und auch weiter steigende Zinsen, die zur Vorsicht mahnen.

Dennoch haben wir den Höhepunkt der Inflation von über zehn Prozent hinter uns gelassen. Wir erwarten einen kontinuierlichen Rückgang der Teuerungsrate. Eine von uns prognostizierte Inflation von fünf bis sieben Prozent im Jahresverlauf 2023 ist zwar immer noch für deutsche Verhältnisse extrem hoch, aber die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Insbesondere die Beruhigung an den Energiemärkten mit sich wieder normalisierenden Preisen sollte hier eine gute Unterstützung bieten.

Die rückläufigen Inflationsraten werden den Spielraum der Notenbanken bei den Zinsanpassungen wieder etwas erhöhen. Nicht zuletzt deshalb sehen wir bei der weiteren Zinsentwicklung eine abnehmende Dynamik insbesondere von Seiten der FED in den USA.

Die Chefin der Europäische Zentralbank EZB, Christine Lagarde , hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos weitere Zinsschritte in Höhe von 0,5 Prozent angedeutet. Im weiteren Jahresverlauf sollten die Schritte der EZB dann aber geringer ausfallen. Die inverse Zinsstruktur am Markt europäischer Renten mit höheren Zinsen für kurzlaufende Renten gegenüber den länger laufenden Zinspapieren, wird sich spätestens dann zurückbilden, wenn die EZB Gelder aus fälligen Anleihen nicht mehr reinvestiert. Nicht zuletzt deshalb investieren wir aktuell noch nicht wieder in europäische Renten mit Laufzeiten jenseits von zwei bis drei Jahren. Hier drohen weitere empfindliche Kursverluste.

Sofern der Konflikt zwischen China und Taiwan nicht weiter eskaliert und davon gehen wir aus, sollten die Kurse von Aktien in diesem Jahr Luft nach oben haben. Die schlechten Nachrichten des Vorjahres sind weitgehend eingepreist und selbst eine bevorstehende kurze Rezession in Europa und den USA sollte bereits verarbeitet sein. Viele Aktiengesellschaften sind aktuell günstig bewertet. Gerade in Deutschland erhält man momentan viele dividendenstarke Unternehmen mit einem attraktiven KGV. Für den mittel- bis langfristig orientierten Anleger ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg in die Aktienmärkte.

von Rolf Blumer, Vermögensberater der HOPPE VermögensBetreuung GmbH & Co.KG in Menden

