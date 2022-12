Uniper-Aktie in Rot: Einstieg des Bundes vollzogen - Uniper muss SDAX verlassen - SFC Energy rückt nach

Die Beteiligung des Bundes sei erfolgt, teilten das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesfinanzministerium am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung in Berlin mit. Uniper hat eine Kapitalerhöhung über 8 Milliarden Euro durchgeführt, bei der ausschließlich der Bund zur Zeichnung zugelassen war. Außerdem hat die Bundesregierung Unipers bisherigem finnischen Mehrheitsaktionär Fortum die Anteile abgekauft. In der Folge hält der Bund nun rund 99 Prozent des Unternehmens. Bis Ende 2024, schätzt Uniper, könnten sich die benötigten Staatshilfen auf mehr als 30 Milliarden Euro ausweiten.

Die Europäische Kommission hatte den Staatshilfen am Dienstagabend zugestimmt, nachdem am Montag bereits Unipers Aktionäre grünes Licht gegeben hatten. Der Düsseldorfer Konzern ist wegen des russischen Gas-Lieferstopps in Existenznot geraten, denn die Gaspreise haben sich daraufhin vervielfacht. Das aus Russland fehlende Gas muss das Unternehmen teuer auf dem Gasmarkt kaufen, um eigene Lieferverträge zu erfüllen, die der Konzern mit seinen Kunden noch vor der Krise zu günstigeren Konditionen abgeschlossen hatte. Dies führt bei Uniper zu tiefgreifenden Liquiditätsproblemen.

Uniper-Aktie fliegt aus SDAX

Die Aktien von Uniper werden aus dem SDAX gelöscht. Dies teilte der Index-Betreiber der Deutschen Börse, Qontigo, am Mittwochabend mit. Der Streubesitz sei im Zusammenhang mit einer Übernahme unter die Marke von zehn Prozent gesunken. Nach den Regeln des "Guide to the DAX Equity Indices", erfülle das Unternehmen damit nicht mehr die Basiskriterien für einen Verbleib im Index mit einem Streubesitzanteil von mindestens zehn Prozent.

Für die Uniper-Aktie werden die Papiere von SFC Energy in den SDAX aufgenommen. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 27. Dezember in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

+ SDAX

AUFNAHME

- SFC Energy

HERAUSNAHME

- Uniper

Am Donnerstag zeigen sich beide Anteilsscheine auf XETRA uneinheitlich. Papiere von SFC Energy gewinnen zeitweise 1,28 Prozent auf 23,75 Euro, während Uniper-Aktien zeitweise um 3,89 Prozent auf 2,97 Euro fallen.

