SFC Energy: Phönix aus der Asche

Werte in diesem Artikel

Nach dem Börsengang vor knapp 20 Jahren lag die Aktie von SFC Energy lange Zeit am Boden, da es der Brennstoffzellentechnologie schlicht an Marktakzeptanz mangelte. Das hat sich inzwischen aber geändert, in einigen Sektoren hat die Technologie den Durchbruch geschafft und damit auch das Münchner Unternehmen. Das lässt für die Zukunft noch einiges erwarten.

Mit über 75 Tsd. verkauften Brennstoffzellen zählt SFC Energy zu den weltweit führenden Herstellern mobiler und stationärer Stromversorgungslösungen auf Wasserstoff- und Ethanol-Basis. Kerngeschäft der Bayern ist mit knapp 70 % Umsatzanteil der Bereich Clean Energy, wo autarke Brennstoffzellen-Lösungen vornehmlich für industrielle, aber zunehmend auch für öffentliche Anwendungen der äußeren und inneren Sicherheit angeboten werden. Die restlichen 30 % entfallen auf konventionelle Stromversorgungslösungen und Leistungselektronik.

Vor allem durch die zunehmende Verbreiterung [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.