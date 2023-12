Video: KGV, KUV und Co. - die wichtigsten Aktienkennzahlen leicht erklärt

Die Welt des Börsenhandels steckt voller kryptischer Begriffe und Abkürzungen. Felix Kästner öffnet mit Ihnen dieses Buch mit sieben Siegeln und erklärt Ihnen, welche Kennzahlen wichtig sind und wie Sie diese für Ihren Anlage-Erfolg einsetzen!

Wollen Sie an der Börse richtig mit Aktien durchstarten, wissen aber noch nicht, welche Titel Sie auswählen wollen? Oder möchten Sie Ihren Wertpapierhandel auf ein solideres Fundament stellen? Dann ist dieses Ratgeber-Video das Richtige für Sie! Felix Kästner erklärt Ihnen die wichtigsten Aktienkennzahlen, mit denen Sie eine fundierte Investment-Entscheidung treffen können.

Wenn Sie als Anleger mehr aus Ihrem Geld machen wollen, sollten Sie sich den YouTube-Kanal unserer Ratgeber-Redaktion anschauen.

Dort erhalten Sie Antworten auf die wichtigsten Anlegerfragen: Wie funktioniert der Aktienhandel? Was sind Swap-ETFs? Wo gibt's die besten Wertpapierdepots? Worauf müssen Sie grundsätzlich bei der Geldanlage achten? Abonnieren Sie den YouTube-Kanal jetzt und verpassen Sie in Zukunft kein wichtiges Video mehr - so machen Sie mehr aus Ihrem Geld!

Weitere Informationen zum Börsenhandel und Tipps zur Aktienauswahl erhalten Sie im Ratgeber-Bereich!