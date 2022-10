Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa steigt am Montagmittag

Um 12:22 Uhr ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 189,92 EUR. Im Tageshoch stieg die Visa-Aktie bis auf 189,98 EUR. Bei 188,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 917 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 214,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 11,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2021 bei 168,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,05 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Visa ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,49 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 7.275,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.130,00 USD umgesetzt.

Visa wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2022 7,41 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

