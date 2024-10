Aktienentwicklung

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verzeichnet am Dienstagnachmittag kaum Ausschläge

15.10.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Visa zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Visa-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 280,91 USD an der Tafel.

Wer­bung

Die Visa-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 280,91 USD an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 281,85 USD. Die Abwärtsbewegung der Visa-Aktie ging bis auf 279,50 USD. Bei 281,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 205.879 Visa-Aktien gekauft oder verkauft. Bei 293,07 USD markierte der Titel am 18.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Bei 228,04 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Nachdem im Jahr 2023 1,80 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,12 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 318,50 USD für die Visa-Aktie aus. Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 23.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,00 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 8,90 Mrd. USD gegenüber 8,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Am 29.10.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Visa veröffentlicht werden. Am 28.10.2025 wird Visa schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,92 USD je Visa-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Visa-Aktie Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt am Montagmittag im Plus Schwacher Handel: Dow Jones zum Start des Montagshandels leichter Trading Idee: VISA - Kurze Erholung und dann weiter runter?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com