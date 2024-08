Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 28,42 EUR ab.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,1 Prozent auf 28,42 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging bis auf 28,39 EUR. Bei 28,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 212.051 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 30,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,30 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.08.2023 bei 19,19 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,49 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,89 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024. Das EPS lag bei -0,95 EUR. Ein Jahr zuvor waren -2,40 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR – eine Minderung von 11,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,75 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 2,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

