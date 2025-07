Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE tendiert am Montagmittag südwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 28,41 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 28,41 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,27 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 331.709 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 16,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 15,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,22 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,26 EUR je Vonovia SE-Aktie. Analysten bewerten die Vonovia SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,29 EUR.

Am 06.05.2025 hat Vonovia SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,67 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 31.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Vonovia SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Aktien von Vonovia, Deutsche Wohnen & Co. fallen: Steigende Zinsen belasten Immobilienbranche

Vonovia-Aktie verliert an Boden: Kempen-Downgrade lässt LEG davonziehen