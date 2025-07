Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gewinnt am Montagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Vonovia SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 27,82 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE-Papiere um 11:48 Uhr 1,5 Prozent. Die Vonovia SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,72 EUR. Zuletzt wechselten 541.790 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2025 auf bis zu 24,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE-Aktie 15,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,26 EUR, nach 1,22 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,29 EUR an.

Am 06.05.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE 0,38 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE mit einem Umsatz von insgesamt 2,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,67 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 35,50 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 31.07.2026 wird Vonovia SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,11 EUR je Vonovia SE-Aktie.

