Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 32,00 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 32,00 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 32,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.497 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 33,66 EUR markierte der Titel am 11.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,19 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (19,66 EUR). Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 62,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,92 EUR.

Am 01.08.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,95 EUR. Im Vorjahresquartal waren -2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,54 Mrd. EUR, gegenüber 1,75 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,94 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,96 EUR je Aktie.

