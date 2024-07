Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 28,63 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 28,63 EUR. Bei 28,79 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 28,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 334.230 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,21 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 5,52 Prozent wieder erreichen. Am 22.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,19 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 49,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent auf 1,67 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,93 EUR je Aktie belaufen.

