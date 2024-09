Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagvormittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 32,70 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 32,70 EUR nach. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,68 EUR ab. Bei 33,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 47.746 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,94 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,66 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 39,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,91 EUR.

Am 01.08.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von -2,40 EUR vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,94 Prozent zurück. Hier wurden 1,54 Mrd. EUR gegenüber 1,75 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.

