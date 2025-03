Ausblick: HUGO BOSS präsentiert Quartalsergebnisse

Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag

Optimismus in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag

Handel in Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag

Gewinne in Frankfurt: MDAX schließt weit im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt den Handel weit im Plus

EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor einem Jahr verdient

EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 3 Jahren eingebracht

Dritte Pleite in sechs Jahren: Modemarke Gerry Weber meldet erneut Insolvenz an

Heute im Fokus

Verkauf von Delivery Heros Foodpanda-Geschäft in Taiwan an Uber gescheitert. Allianz und Ageas erwägen wohl Gebote für Esure. Ukraine laut Selenskyj bereit zu umfassendem Waffenstillstand - US-Militärhilfe läuft wieder an. Verkauf von Vamed-Teilen an STRABAG und PORR dauert länger.