Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die Fonterelli SPAC 2-Aktie

Insidertrade im Blick

Bei Fonterelli SPAC 2 wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Am 30.09.2024 wurden bei Fonterelli SPAC 2 Directors' Dealings erfasst. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 02.10.2024 ein. Vorstand Perbandt, Uwe griff am 30.09.2024 bei Fonterelli SPAC 2-Aktien zu. 1.000 Fonterelli SPAC 2-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 2,06 EUR gekauft. An diesem Tag stieg die Fonterelli SPAC 2-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 2,10 Prozent auf 1,94 EUR.

Die Fonterelli SPAC 2-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 0,50 Prozent auf 1,98 EUR abwärts.

Davor tätigte Perbandt, Uwe am 30.09.2024 ein Eigengeschäft. Um 2.000 Anteile für einen Preis von jeweils 2,07 EUR baute Perbandt, Uwe das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net