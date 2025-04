Vorstand investiert in PSI Software-Aktien - die Kursreaktion

Insidertrade

So änderte ein Insider seinen Anteil an PSI Software.

Am 22.04.2025 konnte bei PSI Software ein Insidertrade ausgemacht werden. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 22.04.2025. Klaffus, Robert, Vorstand, kaufte am 22.04.2025 PSI Software-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 400 Aktien zum Preis von jeweils 26,10 EUR den Besitzer. An diesem Tag wies die PSI Software-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 3,50 Prozent auf 26,60 EUR nach oben.

Die PSI Software-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich Prozent im Plus bei EUR. Die Marktkapitalisierung von PSI Software beziffert sich unterdessen auf 402,69 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 15.487.995 Anteilsscheine beziffert.

Der vorangegangene Insidertrade von Klaffus, Robert wurde am 22.04.2025 gemeldet. Es wurde ein Kauf von 660 PSI Software-Aktien zu je 26,20 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net