Deutsche Konjunkturlage verbessert sich: ZEW-Index steigt im Januar überraschend stark

Heute im Fokus

DAX sinkt leicht -- Chinas Börsen schließen belastet - Nikkei letztlich höher -- HUGO BOSS übertrifft Gewinnerwartungen -- Auftragseingang bei Nordex 2022 rückläufig -- Infineon, BP, Lindt im Fokus

EZB-Chefvolkswirt Lane sieht weitere Zinssteigerungen voraus. United Internet will Ionos noch im ersten Quartal an die Börse bringen. Rio Tinto steigert Eisenerzlieferungen und Kupferproduktion. Diageo verstärkt sich im Premium-Segment. UBS sieht bei den ProSiebenSat. 1-Aktien viel Luft nach oben. Microsoft will AI-Chatbot OpenGPT Cloud Nutzern zur Verfügung stellen.