GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX unter 14.000 Punkten -- Wall Street im Minus -- Tesla setzt in den USA wohl auf Know-How aus China -- Uniper-Aktien müssen SDAX verlassen -- FTX, Commerzbank, METRO, HORNBACH, Rheinmetall im Fokus

Nachfrage sinkt: Gasspeicher in Deutschland mit Füllstand von 87,2 Prozent. US-Wirtschaft wächst im dritten Quartal stärker als erwartet. Amazon muss Niederlage im Louboutin-Streit einstecken. METRO schlägt Indiengeschäft los. RWE will Demonstrationsanlage für Agri-Photovoltaik bauen. COVID-Impfstoff von BioNTech in China eingetroffen.