Waterdrop A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Waterdrop A präsentierte in der am 07.12.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Waterdrop A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Waterdrop A im vergangenen Quartal 686,5 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Waterdrop A 772,2 Millionen CNY umsetzen können.

