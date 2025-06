WDH: Formycon winkt Geld aus Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar

Werte in diesem Artikel

PLANEGG-MARTINSRIED (dpa-AFX) - Dem Pharmahersteller Formycon winkt Geld aus der Vermarktung seines Biosimilars zu Bayers Augenmedikament Eylea in den USA und Kanada. Dort habe die Klinge Biopharma GmbH, die die weltweiten Vermarktungsrechte hält, einen Vertrag mit dem Vertriebsspezialisten Valorum Biologics geschlossen, teilte Formycon am Mittwoch mit. Zudem soll Valorum das Mittel auch in Kanada vermarkten.

Klinge werde gemäß dem Vertrag neben bestimmten Voraus- und Meilensteinzahlungen künftig in nicht genannter Höhe auch am Nettoumsatz beteiligt. Für Formycon springt wiederum aus allen Zahlungen an Klinge durch Valorum eine Beteiligung im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentsatz heraus. Darüber hinaus werde Formycon die Lieferkette koordinieren und zusätzliche Servicezahlungen sowie eine volumenabhängige Gewinnbeteiligung für die kommerzielle Marktversorgung erhalten. Die Formycon-Aktie reagierte auf die Nachrichten mit einem Kursplus von fast vier Prozent.

Formycon hatte bereits im vergangenen Jahr die US-Zulassung für sein Eylea-Biosimilar FYB203 erhalten, das unter dem Namen Ahzantive in den Handel kommt. In Kanada werde eine Zulassung durch die Behörden noch bis Jahresende erwartet. Der konkrete Zeitpunkt der Markteinführung in den USA hänge noch vom Ausgang patentrechtlicher Streitigkeiten ab, hieß es weiter,

Das Originalpräparat von Bayer ist bislang einer der wichtigsten Kassenschlager des DAX-Konzerns, dürfte aber wegen des nach und nach auslaufenden Patentschutzes und zunehmender Biosimilar-Konkurrenz perspektivisch unter Druck geraten. Im vergangenen Jahr 2024 konnte Bayer den Umsatz aber noch steigern und setzte insgesamt mit Eylea rund 3,3 Milliarden Euro um - fast ein Fünftel der gesamten Erlöse in der Pharmasparte./tav/nas/mis